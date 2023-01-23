Железногорск, Красноярский край, 23 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Сообщение о том, что по улицам Железногорска в Красноярском крае ходит вооружённый ружьём мужчина, не подтвердилось, оружие оказалось игрушечным. Об этом 23 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Полиция

«Информация о мужчине с оружием на улицах города Железногорска не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вечером 23 января в дежурную часть города обратился житель Железногорска, опознавший на выложенных в интернет фотографиях и видеозаписях вооружённого человека свою 19-летнюю дочь.

«Оперативники выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями», — добавляется в сообщении.

Кроме того, уточняется, что девушка рассказала правоохранителям, что приобрела игрушечное оружие в интернет-магазине и несла его домой после получения в пункте выдачи. После этого её доставили в отделение полиции для опроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, ранее в ЕДДС Железногорска поступил звонок от гражданина по поводу того, что по улицам города ходит мужчина с похожим на оружие предметом.