Мужчиной с «ружьём» в Железногорске оказалась 19-летняя девушка
Сообщение о мужчине с ружьём в Железногорске не подтвердилось
Железногорск, Красноярский край, 23 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Сообщение о том, что по улицам Железногорска в Красноярском крае ходит вооружённый ружьём мужчина, не подтвердилось, оружие оказалось игрушечным. Об этом 23 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Информация о мужчине с оружием на улицах города Железногорска не подтвердилась», — говорится в сообщении.
Также указывается, что вечером 23 января в дежурную часть города обратился житель Железногорска, опознавший на выложенных в интернет фотографиях и видеозаписях вооружённого человека свою 19-летнюю дочь.
«Оперативники выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями», — добавляется в сообщении.
Кроме того, уточняется, что девушка рассказала правоохранителям, что приобрела игрушечное оружие в интернет-магазине и несла его домой после получения в пункте выдачи. После этого её доставили в отделение полиции для опроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Отметим, ранее в ЕДДС Железногорска поступил звонок от гражданина по поводу того, что по улицам города ходит мужчина с похожим на оружие предметом.