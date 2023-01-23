Ростов-на-Дону, 23 января, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Главный тренер «Ростова» и национальной сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о раздутом скандале, вызванном своей фотографией с эстонскими футболистами.

Алексей Филиппов / РИА Новости Главный тренер сборной России Валерий Карпин

«Первая реакция на комментарии эстонских чиновников — непонимание. Непонимание, что происходит… Всё, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно», — цитирует Карпина телеканал «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Валерий Карпин, будучи уроженцем Нарвы, начал свою профессиональную карьеру футболиста в клубах «Спорт» и «Звезда» из Таллина.

«Говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и еще чего-то я на себе не почувствовал… Все, что раздуто, это чистая политика», — добавил тренер.