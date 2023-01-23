Екатеринбург, 23 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Свердловской области Региональная энергетическая комиссия (РЭК) отменила постановление, в соответствии с которым применялись тарифы на электричество для ночных зон в праздники и выходные.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свет

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«Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчётах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны», ― пояснила в беседе с ТАСС представитель регионального департамента информационной политики.

Уточняется, что постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным приказом ФАС России от 28 декабря 2022 года. Принятый документ приводит в порядок определения объёмов электроэнергии в дневной и ночной зоне суток в соответствие с действующим законодательством, отметили в ведомстве.

19 января 2023 года после предписания ФАС, выявившей нарушения в установленных тарифах в дневное время суток и в пиковой зоне, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила дневной тариф на 18%, пиковый ― на 5%.

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Напомним, что зональный принцип установления тарифов подразумевает разницу в стоимости одного киловатта электроэнергии в определённое время. Например, тариф на электроэнергию, дифференцированный по трём зонам суток, предусматривает различную стоимость в так называемую пиковую зону (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов), полупиковую зону (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) и ночную зону (с 23 до 7 часов).