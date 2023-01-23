Амстердам, 23 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Группа истребителей F-35 ВВС Нидерландов будет переброшена в Польшу в рамках двух «миссий по линии НАТО», сообщили 23 января в нидерландском минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Уточняется, что в Польшу направят восемь F-35, причём четыре самолёта голландские ВВС выделят уже в феврале и ещё столько же — в марте. На них будет проводиться патрулирование «воздушного пространства НАТО над Восточной Европой».

Также нидерландское ведомство сообщило, что два самолёты постоянно будут в состоянии боевой готовности и, если потребуется, смогут осуществить перехват за несколько минут.

Ещё два истребителя будут резервными, а остальные четыре понадобятся «для обучения» по программе, нацеленной на «усиление присутствия» альянса на восточном фланге и «на укреплению сотрудничества» между странами НАТО.