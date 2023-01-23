Усть-Лабинск, Краснодарский край, 23 января, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Избивший ремнём двух учащихся школьный учитель в Усть-Лабинске (Краснодарский край) отстранён от работы, сообщили 23 января в региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«В настоящее время его отстранили», — сообщил представитель ведомства РИА Новости.

Добавим, что речь идёт об инциденте, который 18 января произошёл в усть-лабинской школе № 4. Учитель математики наказал двух мальчиков ремнём: каждому досталось по несколько ударов.

Видео, снятое, вероятно, одноклассниками, попало в интернет. Прокуратура начала проверку после заявления начальника районного управления образования Аллы Баженовой. По её словам, в школе быстро приняли решение уволить учителя.