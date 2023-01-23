Лондон, 23 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Выходка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в ходе своего визита на захваченную режимом Киева часть Украины оставил свой автограф на противотанковой управляемой ракете NLAW боевиков ВСУ, вызвала волну критики со стороны пользователей соцсети Twitter.

President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Борис Джонсон на Украине

Во время своей поездки на Украину при посещении городов Киевской области Джонсону предложили оставить автограф на переданной Британией ВСУ ракете NLAW, что он сделал под объективами фотокамер.

«Позор! Это оружие будет использовано, чтобы убивать», — написал пользователь с ником Boomer1961.

«Зачем он написал свое имя на оружии? Для образованного человека он слишком часто поступает глупо», — возмутился z1.

«А в чём цель этого визита? В качестве кого вы там были? Сдается, Зеленский видит Джонсона чаще, чем его избиратели», — отметил ещё один пользователь.

«Прикрывается чужими страданиями, отвлекая внимание от очередного скандала. С таким другом и враги не нужны», — поддержал его еще один читатель.

«Отвратительное поведение. Всё, что делает Джонсон, он совершает только ради собственной выгоды», — констатировал Andy2073.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели Daily Mail отметили, что антироссийские заявления бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона на тему «поражения» российского президента Владимира Путина угрожают втягиванием Британии в горячий конфликт с РФ.