Вашингтон, 23 января, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Европейский союз, предоставляя кредиты Украине, ведёт страну к экономической катастрофе, сообщает американское издание Politico.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Украинский флаг рядом с флагами стран-членов ЕС

В статье издания говорится, что киевский режим отложил выплаты по своему долгу до 2024 года. Украина удерживает международным инвесторам до 20 миллиардов евро.

«Хотя около шести миллиардов евро, которые Украина сэкономила благодаря этим действиям, важны, они меркнут по сравнению с ожидаемым дефицитом бюджета в размере примерно 40 млрд евро только в 2023 году», — сообщает издание.

Politico отмечает, что лидеры стран ЕС «трубят» о кредитах Киеву в размере 18 млрд евро в 2023 году как об инструменте для «макрофинансовой стабильности». Однако основы экономики демонстрируют реальное воздействие европейской финансовой поддержки.

Так, по мнению журналистов газеты, Украине нужны не кредиты, а долговая сделка, которая должна включать значительную реструктуризацию долга.

Как сообщало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 23 января обсудят в Брюсселе новый транш помощи Украине.

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