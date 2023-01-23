Белград, 23 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Сотрудники спецназа косовской полиции обстреляли автомобиль с двумя сербами, в результате чего один человек был ранен. Об этом 23 января сообщил журналистам глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

EPA/STRINGER/ТАСС Спецназ Косово

По его данным, инцидент произошёл около 11:30 (13:30 мск) на Бистрицком мосту, возле блокпоста, который Белград считает незаконным.

«Милян Д. получил ранение, а его спутник Душан С. остался незадетым, в то время как вся машина изрешечена», — сказал Петкович.

Он добавил, что у раненого серба пуля попала в левую часть груди. Его доставили в больницу в городе Кралево.