Москва, 23 января, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Наиболее востребованные маршруты для поездок на отдых в длинные февральские выходные с 23 по 26 февраля назвали российские туроператоры. Об этом 23 января сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

Уточняется, что самыми популярными направлениями для таких поездок стали Краснодарский край, а также Москва и Санкт-Петербург, при этом Сочи стал лидером по запросам на такие путешествия в конце февраля.

Также указывается, что, по данным участников рынка, путёвки на эти длинные выходные будут дороже на 10-20% и наиболее подорожают туры на горнолыжные курорты и в Московскую область, в то время как на экскурсионные поездки и сити-туры, скорее всего, цена не увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 24 января в режиме видеоконференции совещание с членами правительства.