Москва, 23 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. В четверг, 26 января, в нескольких тысячах километров от Земли пролетит астероид диаметром около 5–6 метров. Об этом 23 января в интервью РИА Новости сообщил астроном Геннадий Борисов.

EPA/FRANCIS R. MALASIG/ТАСС Наблюдения в телескоп

«Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет… Несколько обсерваторий наблюдали его… Ему дали предварительное обозначение «2023 BU», — рассказал астроном.

По словам Геннадия Борисова, небесное тело обладает достаточно большой яркостью, поэтому его смогут наблюдать даже в любительские телескопы жители южного полушария Земли.

Также Борисов добавил, что «2023 BU» не представляет никакой опасности, так как потенциально опасные астероиды — более 150 метров диаметром.

Ранее сообщалось, что частная американская компания Space X провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy.