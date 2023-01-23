Стокгольм, 23 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Датско-шведский политик Расмус Палудан, сжёгший Коран возле посольства Турции в Стокгольме, не намерен останавливаться. Он подал заявку на проведение новых подобных акций. Об этом 23 января сообщает газета Expressen.

Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы сжигают фото Расмуса Палудана

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Как заявил сам основатель и лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс», о своём поступке он не сожалеет и продолжит подобные акции, несмотря на поступающие угрозы.

«Так как люди из Турции и Индонезии угрожали мне, я собираюсь сжигать Коран ещё чаще. Я собираюсь чаще сжигать Коран в Дании, может быть, в Швеции и других странах. Вам просто придётся смириться с этим, вы ничего не можете с этим поделать», — заявил политик в видеообращении.

Напомним, скандальная акция Палудана была санкционирована шведскими властями и прошла под контролем полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2023 года лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Предварительно он получил разрешение на это у правительства Швеции.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана является актом грубого неуважения по отношению к мусульманам. По его словам, свобода слова является фундаментальной частью демократии, но то, что законно, не всегда является уместным.

Глава высшего религиозного органа в Индонезии Анвар Аббас потребовал от МИД страны вызвать посла Швеции в Джакарте и выслушать его объяснения по поводу сожжения Корана в Стокгольме. В свою очередь заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов заявил, что акт сожжения священной для мусульман книги является сатанизмом.

Напомним, это не первая подобная акция, устроенная правым экстремистом Расмусом Палуданом. Коран он сжигал также в 2019 и 2020 годах, в апреле 2022 года.