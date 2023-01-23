Вашингтон, 23 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Очередной международный экономический форум в Давосе стал скучным мероприятием. Его итоги можно было изобразить одним лишь эмодзи — спящим смайликом. Так считает американский бизнесмен Илон Маск, занимающий второе место в списке самых богатых людей планеты.

Britta Pedersen/dpa/picture-alliance/ТАСС Илон Маск

В ответ на высказывание одного из участников форума, который описал самые важные события в Давосе, стала реакция Маска в принадлежащей ему соцсети Twitter в виде спящего смайлика.

Напомним, ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск, заявивший, что отказался ехать в Давос на всемирный экономический форум, на самом деле не был туда приглашён. Об этом сообщили 18 января организаторы форума. Отмечается также, что последний раз Маск получал приглашение на мероприятие в 2015 году, однако он никогда не участвовал в работе форума.