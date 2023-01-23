Япония, которой нужен российский газ, «отстаёт» от коллег по G7
Токио, 23 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Япония очень не хочет остаться без сжиженного природного газа, в этом проявилась её «уязвимость», не позволяющая Токио идти в ногу с коллегами по G7 в направлении усиления антироссийских санкций, пишет 23 января The Japan Times.
По словам автора статьи «Зависимость от «Сахалина» заставляет Японию отставать от G7, несмотря на то, что она председательствует» Этьен Балмер отмечает, что импорт российского СПГ Японией вырос в 2022 году более чем на четыре процента.
«Сахалин» добывает нефть, а «Сахалин-2» производит как сырую нефть, так и СПГ, и эксперты говорят, что Япония больше всего заботится о защите доступа к российскому газу», — пишет Балмер.
По его данным, в минувшем году девять с половиной процентов всего импорта СПГ в Японию пришлось на Россию — по сравнению с 8,8% в 2021 году, большая часть которого поступила с «Сахалина-2».
Автор статьи также отмечает, что Токио, присоединившись к коллегам из G7 по потолку цен на российскую нефть, добился исключения для «Сахалина-2». И хотя американские и британские фирмы ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин» и «Сахалин-2», Япония «осталась».
Японская сторона объяснила своё решение тем, что «Сахалин» и «Сахалин-2» «географически очень близки к стране и обладают значительными энергетическими ресурсами».
По словам Балмера, официальный Токио называет дальнейшее использование «Сахалина» «императивом энергетической безопасности и предупреждает, что выход из проекта может привести к тому, что Китай присоединится к проектам».
В статье приводится мнение профессора политологии в японском кампусе американского Университета Темпл Джеймса Брауна, который называет участие в «Сахалине» и «Сахалине-2» «уязвимостью, из-за которой Япония подвергается риску возмездия со стороны Москвы».
«Российское правительство ясно дало понять, что рассматривает Японию как недружественное государство, — считает Браун. — Есть все основания полагать, что они (русские — Прим. ИА REGNUM) также могут манипулировать экспортом с сахалинских проектов, чтобы отомстить Японии».
Осуждает позицию Токио и исследователь Норвежского и Шведского институтов международных отношений Ренн Йенни Линдгрен: «Решение сохранить доли в проектах «Сахалин» и «Сахалин-2» и освободить его действия от ограничения цен на нефть G7 весьма противоречиво».
По её мнению, Токио, продавливая свои интересы, «подрывает моральную и основанную на ценностях дипломатию», которую Япония обещает укреплять во время своего председательства.