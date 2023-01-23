Токио, 23 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Япония очень не хочет остаться без сжиженного природного газа, в этом проявилась её «уязвимость», не позволяющая Токио идти в ногу с коллегами по G7 в направлении усиления антироссийских санкций, пишет 23 января The Japan Times.

Николай Михальченко/ТАСС Танкер-газовоз в Сахалинской области

По словам автора статьи «Зависимость от «Сахалина» заставляет Японию отставать от G7, несмотря на то, что она председательствует» Этьен Балмер отмечает, что импорт российского СПГ Японией вырос в 2022 году более чем на четыре процента.

«Сахалин» добывает нефть, а «Сахалин-2» производит как сырую нефть, так и СПГ, и эксперты говорят, что Япония больше всего заботится о защите доступа к российскому газу», — пишет Балмер.

По его данным, в минувшем году девять с половиной процентов всего импорта СПГ в Японию пришлось на Россию — по сравнению с 8,8% в 2021 году, большая часть которого поступила с «Сахалина-2».

Автор статьи также отмечает, что Токио, присоединившись к коллегам из G7 по потолку цен на российскую нефть, добился исключения для «Сахалина-2». И хотя американские и британские фирмы ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин» и «Сахалин-2», Япония «осталась».

Японская сторона объяснила своё решение тем, что «Сахалин» и «Сахалин-2» «географически очень близки к стране и обладают значительными энергетическими ресурсами».

По словам Балмера, официальный Токио называет дальнейшее использование «Сахалина» «императивом энергетической безопасности и предупреждает, что выход из проекта может привести к тому, что Китай присоединится к проектам».

В статье приводится мнение профессора политологии в японском кампусе американского Университета Темпл Джеймса Брауна, который называет участие в «Сахалине» и «Сахалине-2» «уязвимостью, из-за которой Япония подвергается риску возмездия со стороны Москвы».

«Российское правительство ясно дало понять, что рассматривает Японию как недружественное государство, — считает Браун. — Есть все основания полагать, что они (русские — Прим. ИА REGNUM) также могут манипулировать экспортом с сахалинских проектов, чтобы отомстить Японии».

Осуждает позицию Токио и исследователь Норвежского и Шведского институтов международных отношений Ренн Йенни Линдгрен: «Решение сохранить доли в проектах «Сахалин» и «Сахалин-2» и освободить его действия от ограничения цен на нефть G7 весьма противоречиво».

По её мнению, Токио, продавливая свои интересы, «подрывает моральную и основанную на ценностях дипломатию», которую Япония обещает укреплять во время своего председательства.