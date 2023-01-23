Москва, 23 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В России не фиксируется особого ажиотажа по лекарственным препаратам, отдельные жалобы в ведомство поступают. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе круглого стола в Госдуме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

«На сегодняшний день практически в течение всего года мы не видели особого ажиотажа по каким-то препаратам», — сказала Самойлова.

При этом обращения и жалобы на отсутствие конкретных препаратов глава ведомства отнесла к приверженности к определенному препарату. Она также допустила краткосрочные периоды отсутствия лекарственных препаратов в аптечной сети.

Вместе с тем замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила письмо вице-премьеру РФ Денису Мантурову, в котором просит сообщить, действительно ли в России существует дефицит лекарственных препаратов. Парламентарий обратила внимание на сообщения в СМИ о том, что в регионах фиксируются случаи дефицита в аптеках антибиотиков широкого спектра действий.

Вместе с тем внесенным в Госдуму законопроектом штрафы для физлиц за продажу рецептурного препарата, подлежащего предметно-количественному учёту, без рецепта составят до 20 тыс. рублей, для юрлиц — 200 тыс. рублей.