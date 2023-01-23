Уссурийск, Приморский край, 23 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В зоопарке «Чудесный» в городе Уссурийске Приморского края женщина получила серьёзную травму руки из-за того, что перелезла через ограждение возле вольера со львом. Об этом 23 января сообщает пресс-служба зоопарка.

Николай Тришин/ТАСС Лев в зоопарке

По данным пресс-службы, женщина пришла в компании двух друзей и сначала зашла в подсобку к рабочим. По мнению сотрудников зоопарка, она якобы была пьяна.

В какой-то момент женщина осталась одна и, судя по записи видеокамеры, стала перелезать через первое ограждение вольера, хотя там была предупреждающая надпись.

«В этот момент к ней с криками побежали наши сотрудники, но женщина не остановилась. Все произошло в считаные секунды. К сожалению, она оказалась очень близко к вольеру и хищник схватил её за руку», — говорится в сообщении.

Руководство зоопарка надеется, что врачи смогут спасти руку женщине. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.