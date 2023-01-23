Симферополь, 23 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в центре Симферополя пострадали три человека. Об этом 23 января сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что 23 января около 11:00 мск в Симферополе водитель автомобиля «Пежо-Боксер», двигаясь со стороны переулка Пионерский в направлении кольца на площади Амет-Хана Султана, при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Форд» скорой помощи, двигавшемся в направлении улицы Севастопольской.

«После столкновения транспортные средства допустили выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое пешеходное ограждение. В результате ДТП три пассажира скорой медицинской помощи были травмированы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека погибли, ещё двое получили травмы в результате столкновения грузовика и автомобиля «Газель» в Пермской крае.