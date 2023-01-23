Москва, 23 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Племянник Леонида Шварцмана, советского и российского художника-мультипликатора, создавшего знаменитый образ Чебурашки, новый фильм о котором собрал в прокате уже более 5 млрд рублей, вступил в права на наследство умершего дяди. Об этом ИА REGNUM сообщил сам Александр Шварцман.

Цитата из м/ф «Чебурашка. День рождения и пионеры». реж. Роман Качанов. 1971. СССР Чебурашка

«Вот я сейчас был в Москве, вступал в наследство», — сказал Александр Шварцман в беседе с ИА REGNUM. По словам племянника, все, что осталось от знаменитого родственника, — наброски последних работ и квартирка в не самом престижном районе Москвы.

«Юридически от дяди осталась небольшая квартирка на Сиреневом бульваре в Измайлово и светлая память», — говорит наследник.

Леонид Шварцман скончался 2 июля 2022 года. В августе Леониду Ароновичу должно было исполниться 102 года. Буквально за неделю до смерти в Сочи завершились съемки фильма «Чебурашка», о которых, как оказалось, Шварцман даже не знал.

«Дядя ничего не знал о съемках фильма про Чебурашку. Его не поставили в известность. Последние месяцы жизни мы с ним часто общались обо всем, но про нового Чебурашку ни он, ни уж тем более я не слышали», — сказал Александр Шварцман.

По словам племянника, он уточнял вопрос о правах на образ Чебурашки и выяснил, что юридически они принадлежат студии, а не авторам.

«Были многочисленные суды, у дяди были адвокаты, но отстоять права на персонажа не удалось. Ну и Леонид Аронович, если честно, не горел желанием участвовать в этих судах, эти разборки ни его, ни меня никак не прельщали. Вообще, он был очень скромным и никогда в эти дела не лез. Дядя даже ни разу не явился ни на одно заседание, да и вообще на суды его уговорили знакомые», — объяснил единственный наследник мультипликатора.

Персонажа по имени Чебурашка придумал в 1960-х годах Эдуард Успенский. В 1966 году вышла в свет его книга «Крокодил Гена и его друзья». Образ зверька был описан кратко, поэтому в первых изданиях книги его изображали чем-то средним между бобром, белкой и медвежонком. Каноничный же образ Чебурашки появился лишь спустя 3 года, когда по книге Успенского решили снять мультфильм. «Я взял циркуль, нарисовал круг и большие уши», — именно так вспоминал рождение всем знакомого образа Леонид Шварцман. Примечательно, что большие уши — полностью придумка мультипликатора, в книге об этих особенностях анатомии не было ни слова.

«Он любил всех своих героев. Он всегда говорил, как они ему дороги. С Чебурашкой он очень долго возился, вымучивал его. Работа длилась более трех месяцев», — вспоминает племянник.

По словам Александра Шварцмана, его дядя до последнего дня своей жизни находился в здравом уме и продолжал работать. В коронавирусные 2020–2021 годы Леонид Шварцман рисовал иллюстрации к спектаклю «Мойдодыр», проходившему в рамках фестиваля, посвященного 140-летию Корнея Чуковского.

Леонид Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года. За полвека, что он проработал в «Союзмультфильме», мультипликатор подарил жизнь многим персонажам из популярных мультфильмов, таких как «38 попугаев», «Золотая антилопа», «Аленький цветочек», «Котенок по имени Гав», и конечно крокодилу Гене и Чебурашке. В 2002 году Леонид Шварцман удостоен звания «народный художник Российской Федерации», а в 2017 году стал лауреатом премии Президента Российской Федерации.