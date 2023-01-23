Донецк, 23 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Ремонтная бригада электриков в городе Донецке попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 23 января сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Электрический столб

«Ремонтная бригада Петровского-Западного РЭС, направляясь к месту выполнения ремонтных работ, попала под обстрел нацистов ВФУ», — говорится в telegram-канале мэра города.

В результате обстрела три человека получили ранения. Позже мэр Донецка добавил, что при обстреле Петровского района также пострадал мужчина 1990 года рождения.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось, что обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 00:10 по московскому времени. Всего было выпущено 5 снарядов калибра 155 миллиметров.