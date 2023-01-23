Лондон, 23 января, 2023, 16:41 — ИА Регнум. В лондонском международном аэропорту Хитроу 23 января отменены десятки рейсов. В авиагавани скопились тысячи пассажиров, которые не смогли улететь по месту назначения, пишет Telegraph. Причиной такой ситуации стали неблагоприятные погодные условия — над Лондоном стоит густой туман.

Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press В аэропорту Хитроу

Отмечается, что в общей сложности к 12:00 понедельника, 23 января, отложены свыше 50 рейсов. Днем ранее было отменено около 70 вылетов авиакомпании British Airways.

К ухудшению погодных условий приводит резкая смена температуры. Так, в ночь на 23 января столбики термометров опустились до -8,4 градуса. Это стало причиной утреннего тумана. По прогнозам, в ночь на 24 января температура также снизится до -6 градусов, что повлечет за собой снижение видимости из-за густого тумана.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года сотрудники наземного обслуживания в крупнейшем аэропорту Лондона Хитроу устроили 72-часовую забастовку с требованием поднять заработную плату. Действия 360 бастующих привели к перебоям в работе некоторых авиалиний и задержкам рейсов.