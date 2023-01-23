Ясиноватая, ДНР, 23 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Здания школы и больницы получили повреждения при обстреле Ясиноватой со стороны украинских нацистов. Об этом 23 января сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В результате обстрела города Ясиноватая повреждения получили социальные объекты: школа №6, Ясиноватская центральная районная больница», — написал он в своём сообщении.

Также Шевченко уточнил, в результате обстрела города киевскими боевиками никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка, а также Гольмовский, Каштановое, Пантелеймоновка и Ясиноватая были обстреляны киевскими нацистами.