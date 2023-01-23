Будапешт, 23 января, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Главы МИД стран ЕС не представили ни письменно, ни устно конкретных предложений по антироссийским санкциям в атомной отрасли. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Станислав Красильников/ТАСС Росатом

Петер Сийярто уточнил, что на совете глав МИД стран ЕС шли только общие дискуссии. По его словам, что касается конкретики по санкциям в области ядерной энергетики, то пока что никаких конкретных предложений нет.

«Уже долгое время идут эти не слишком конкретные дискуссии о том, что против Росатома, сотрудничества с Россией в ядерной сфере надо ввести санкции», — сообщил венгерский дипломат.

Петер Сийярто уточнил, что Венгрия не поддержит меры, которые ограничат двустороннее сотрудничество с Москвой в сфере атомной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петер Сийярто заявил, что без единственной в Венгрии атомной электростанции «Пакш» было бы невозможно добиться текущего уровня обеспечения страны электроэнергией.