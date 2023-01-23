Киев, 23 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 23 января в пяти регионах Украины. Также этот режим введён в контролируемой украинской стороной части Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Полтавской области воздушная тревога была объявлена в 15:53 мск, в Днепропетровской области — в 15:54 мск, в Сумской области — в 15:55 мск, в Харьковской области — в 15:57 мск.

Кроме того, в 15:59 мск воздушную тревогу объявили в Кировоградской области. В 16:28 мск воздушную тревогу на всей территории Украины отменили.