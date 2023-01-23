Тегеран, 23 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Политика Российской Федерации заключается в идее создания справедливого мироустройства и многополярного мира. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Собранием Исламского Совета Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

По словам спикера Госдумы, обеспечить развитие граждан на основе своей истории, культуры и родного языка можно только при защите собственного суверенитета. Вячеслав Володин уточнил, что страна, которая потеряла суверенитет, обречена учить историю государства, которое их «поработило», исповедовать чужую религию.

Так, многополярность, как заявил Вячеслав Володин, становится важным фактором и для других государств, если они думают о благе народов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ отметил, что Россия и Иран успешно противостоят экспансии блока НАТО.