Москва, 23 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Совет Думы снял с рассмотрения на ближайшем пленарном заседании правительственный законопроект, направленный на регулирование процедуры усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дети

«Совет Думы снял с рассмотрения на ближайшем пленарном заседании правительственный законопроект, направленный на регулирование процедуры усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщил Нилов.

По его словам, «инициатива насколько резонансная, настолько и спорная в предложенной редакции».

«Люди против законопроекта. Этого достаточно для того, чтобы отказаться от ненужной спешки в его рассмотрении Госдумой», — подчеркнул парламентарий.

Правительственным законопроектом предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения; социально-психологическое обследование детей-сирот; обязательность прохождения подготовки близкими родственниками детей-сирот, желающими принять ребенка в свою семью на воспитание, а также лицами, которые являются или являлись опекунами (попечителями) на основании акта о предварительной опеке и попечительстве, и определение порядка такой подготовки.

Отдельно вводятся требования к состоянию жилых помещений лиц, желающих принять на воспитание в свою семью сироту.

Особо оговаривается преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства).

Эксперты возмущены, в частности, тем, что при том, что документ вводит обязательное социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, и проживающих совместно с ними лиц, включая детей до 10 лет, но никаких исключений для родственников, в том числе близких, нет.

Комитет Совфеда по госстроительству направил отрицательный отзыв на правительственный законопроект, отметил сенатор Андрей Клишас.