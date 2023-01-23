Одесса, Украина, 23 января, 2023, 16:26 — ИА Регнум. На Украине для мобилизации призывников используются машины скорой помощи. Такая информация появилась в местном сегменте соцсетей города Одессы. На кадрах видео, размещенного в телеграм-канале «RT на русском», люди в военной форме схватили на улице мужчину и погрузили его в машину.

Цитата из видео В Одессе военкомы используют машины скорой помощи для отлова призывников

В комментариях у другого источника в соцсети говорится, что таким образом сотрудники Одесского областного центра комплектования и соцподдержки собирают на улицах подходящих под призыв мужчин.

В то время как жители Одессы высказывают массовое недовольство такими методами набора в ВСУ, в украинском минобороны объяснили эти действия тем, что сотрудникам военкоматов попросту не открывают двери.

Ряд комментаторов в том числе пишет, что, для того чтобы избежать участи быть призванными в ряды ВСУ, некоторые жители Одессы стали использовать для выхода на улицу женскую одежду и парики.

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Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский приказал командованию ВСУ создать резервы военнослужащих, для того чтобы украинские боевики могли брать паузы для восстановления после боёв. Об этом он заявил во время встречи со студентами Киевского национального университета.