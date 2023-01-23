Москва, 23 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В настоящее время киевские боевики активизируются по всему фронту, предпринимая попытки мелких контрударов. Однако на фоне неудач под Соледаром ВСУ в скором времени могут решиться на наступление под Купянском. Такое мнение в беседе с MK. RU высказал военный эксперт, бывший офицер спецназа, разведчик Анатолий Матвийчук.

Global Look Press/Keystone Press Agency Солдат ВСУ

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Эксперт напомнил, что после боёв в районе Артёмовска для военных киевского режима появилась угроза полного окружения и уничтожения. Так или иначе, контрудар с их стороны возможен, считает Матвийчук. При этом, по его словам, провести контрнаступление ВСУ могут уже в течение недели.

«Сейчас у Киева возникла необходимость нанести где-нибудь контрудар, чтобы отвлечь внимание российских сил и попытаться как-то выровнять положение, ― отметил бывший офицер спецназа. ― Вероятнее всего, Украина готовит отвлекающий манёвр именно со стороны Купянска, чтобы мы были вынуждены перебросить часть своих сил с других направлений, в том числе с Артёмовска (Бахмута), для отражения контратаки».

Матвийчук подчеркнул, что на этом участке фронта у российской стороны выстроена мощная оборона, поэтому, по его мнению, у киевских боевиков вряд что-то получится.

«Однако, даже понимая бесперспективность атак, украинское командование всё равно решится на подобный шаг», — уверен собеседник издания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Минобороны России заявили, что обстановка на основных направлениях специальной военной операции на Украине складывается в основном наступательная. Так, на краснолиманском направлении артиллерия обстреляла подразделения ВСУ у Серебрянского лесничества, их потери составили до 70 военных.

Штурмовики на донецком направлении при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили посёлок Краснополье, уничтожив свыше 60 военнослужащих и военную технику.