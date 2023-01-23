Вашингтон, 23 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Причиной того, что поток мигрантов, въезжающих в США через южную границу, вырос до рекордных показателей, является бездействие властей. Об этом 23 января заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в ходе телепередачи.

EPA/ALLISON DINNER/ТАСС Мигранты на границе США и Мексики

«Поток нелегалов на границе достиг нового рекорда, — заявил ведущий. — Это вторжение, другими словами это не описать».

По его словам, рост потока мигрантов якобы повлиял на все сферы жизни в США, в том числе на фермерство. Карлсон обвинил федеральные и региональные власти в бездействии и неспособности обеспечить должный уровень безопасности на границе.

Напомним, в 2022 году на южной границе США было задержано почти 2,4 млн мигрантов, тогда как в 2020 году данный показатель составил 450 тыс. человек.