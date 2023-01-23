Будапешт, 23 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Помощи у ЕС попросил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в связи с притеснениями венгров на территории Украины, сообщил он 23 января журналистам.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде

Сийярто пояснил, что обратился к коллегам в ходе совета глав МИД ЕС «в связи с ситуацией концентрированного и серьёзного нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины».

Он уточнил, что в Закарпатье увольняют без причин директоров школ, педагогов, связанных с венгерским национальным меньшинством, и попросил вмешаться в эту ситуацию. Вопрос следует поднять в рамках переговоров с Киевом по поводу евроинтеграции.

По словам Сийярто, «ситуация после декабрьского закона стала хуже».

Напомним, украинские власти ужесточают законодательство, притесняя неукраинское население. Дискриминация прежде всего касается языка, но также и других прав жителей Украины.