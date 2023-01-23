Москва, 23 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Система распознавания лиц в Московском метрополитене помогла задержать дезертира, самовольно покинувшего подмосковную воинскую часть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

«Данные 25-летнего мужчины были внесены в базу разыскиваемых. 22 января система распознала его лицо на станции «Марьина роща», — рассказал ИА REGNUM источник, знакомый с ходом расследования.

По данным собеседника агентства, подозреваемый Егор В. самовольно покинул часть в подмосковном поселке Калининец, а именно — гвардейский танковый полк им маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова. Согласно открытым данным, опубликованным в Сети, полк участвует в специальной военной операции на Украине.

В отношении дезертира 9 декабря 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление места службы в период мобилизации, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»). 11 января на основании уголовного было заведено разыскное дело, и еще через 11 дней в метро сработала система «Сфера». Эта система, внедренная с сентября 2020 года на всех станциях столичной подземки, распознает лица из базы разыскиваемых и в режиме реального времени передает информацию в полицию. С момента внедрения с помощью этой системы задержано порядка 3 тыс. разыскиваемых лиц.