Донецк, 23 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Гольмовский, Каштановое, Пантелеймоновка и Ясиноватая были обстреляны киевскими нацистами. Об этом 23 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валерий Шарифулин/ТАСС Сотрудник следственного комитета

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 12:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:55 и 13:40 ВСУ выпустили десять и три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка соответственно, в 14:00 — шесть снарядов калибра 155 мм по Каштановому, в 14:20 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 14:30 — семь снарядов калибра 155 мм по Гольмовскому и в 15:00 — 12 снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ за всё время с начала обострения ситуации в Донбассе выпустили по территории Донецкой Народной Республики 96 666 снарядов и ракет.