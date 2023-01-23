Москва, 23 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Законопроект о расследовании уголовных дел о хищениях нефти, нефтепродуктов и газа, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Проект закона предусматривает отнесение преступлений, предусмотренных частями второй — пятой статьи 215.3 Уголовного кодекса (УК) «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность», к подследственности органа, выявившего эти преступления, то есть установление так называемой «альтернативной» подследственности в отношении этих преступлений. Соответствующие изменения предлагается внести в часть пятую статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ).

«Предложенные нами поправки позволят сократить сроки проведения необходимых следственных действий», — уточнил Пискарёв.

Инициатива дополняет меры по укреплению безопасности и антитеррористической защищенности объектов в топливно-энергетической сфере.

«Соблюдение разумных сроков следствия и своевременное наказание виновных станет дополнительным фактором, способствующим укреплению безопасности в этой сфере», — сказал Пискарёв.