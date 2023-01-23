Москва, 23 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Распространить запрет коллекторской деятельности не только на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область, но и на все регионы России предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

«Коллекторы беспредельничают везде, не разбирая «стаж» нахождения субъекта в составе России. Поэтому правильнее было бы распространить инициативу Минюста на всю страну. Без коллекторов экономика точно продержится», — убежден Нилов.

Он обратил внимание на то, что с принятием такого закона для цивилизованного взимания просроченной задолженности вполне достаточно совершенствовать институт судебных приставов, а социальное самочувствие общества, несомненно, улучшится.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в правительстве разработали законопроект, вводящий запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на несколько лет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Предполагается, что на срок до 1 января 2026 года будет запрещено осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на указанных территориях за исключением задолженности ИП.

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