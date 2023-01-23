Мадрид, 23 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Атлетиком» подарил фанату использованную жвачку.

IMAGO/Ricardo Larreina/Global Look Press Карло Анчелотти

Согласно опубликованному в социальной сети Twitter видео, один из зрителей попросил тренера «сливочных» подарить ему свою жвачку.

22 января «Реал» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Испании одержал уверенную победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Карим Бензема (24’ Марко Асенсио) и Тони Кроос (90’ Родриго).

На данный момент «Реал» с 13 победами и 41 набранными очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.