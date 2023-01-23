Москва, 23 января, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Пивоварова в интервью «Спорт-Экспресс» ответила на вопрос о своем отношении к смене спортивного гражданства.

Yue Yuewei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Анастасия Пивоварова

«Я воспринимаю так — если у тебя появилась возможность выступать, особенно когда есть финансовая поддержка, то почему бы не выбрать этот путь и использовать свой потенциал?..» — считает спортсменка.

Также теннисистка отметила, что для тенниса ситуация со сменой спортивного гражданства не является необычной.

«У спортсменов короткий период в карьере. Нужно относиться к этому более лояльно, спокойно», — добавила Пивоварова.

Ранее сообщалось, что заинтересованные футбольный клубы из Германии для осуществления перехода предлагали нападающему самарских «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому (Писарскому) сменить гражданство на украинское.