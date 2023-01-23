Донецк, 23 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. В условиях современных способов обнаружения в ходе боевых действий при использовании любой тактики необходимо иметь возможность быстрого поражения вражеских артиллерийских средств, так как причина 90% потерь ВС России на Украине — это артиллерия ВСУ. Об этом 23 января написал командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«При современных способах обнаружения любая тактика должна быть подкреплена возможностью быстрого поражения артсредств противника. Статистика показывает, что девяносто процентов наших потерь происходит в результате действий артиллерии, и следовательно — она наш основной враг», — отметил он в своём сообщении.

При этом Ходаковский уточнил, что он не рассматривает ситуацию как в Макеевке, а говорит о полевой артиллерии, так как с ней приходится бороться как в ходе обороны, так и при наступлении.

Также командир батальона «Восток» отметил, что с артиллерией врага не всегда удаётся бороться, и российской стороной, по его мнению, до сих пор не разработаны системные средства поражения артиллерийских подразделений противника.

«Есть образцы вооружения, способные решать эту задачу, но применение их хаотично, количество их не позволяет удовлетворить потребности фронта, а если добавить сюда и низкую эффективность артразведки — картина в целом не выглядит позитивно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер фракции оппозиционной партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен выступила против того, чтобы страна поставляла танки и другое тяжёлое вооружение киевскому режиму.