Венгрия не будет препятствовать отправке оружия Киеву
В МИД Венгрии заявили о том, что не будут мешать другим странам поставлять оружие Киеву
Будапешт, 23 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Венгрия не поддерживает идею снабжения киевского режима оружием, но мешать другим странам Евросоюза поставлять Украине вооружение не будет. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как подчеркнул министр, в Венгрии считают, что интересам страны противоречит любое решение, направленное на эскалацию конфликта между Россией и Украиной.
«Мы не считаем правильной и хорошей идеей фокусирование на отправке оружия Украине, но в то же время не препятствуем осуществлению решений Евросоюза, касающихся этого», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не планирует поставлять оружие Украине из-за опасения навредить этническим венграм в Закарпатье.