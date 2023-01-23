Будапешт, 23 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Венгрия не поддерживает идею снабжения киевского режима оружием, но мешать другим странам Евросоюза поставлять Украине вооружение не будет. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press Петер Сийярто

Как подчеркнул министр, в Венгрии считают, что интересам страны противоречит любое решение, направленное на эскалацию конфликта между Россией и Украиной.

«Мы не считаем правильной и хорошей идеей фокусирование на отправке оружия Украине, но в то же время не препятствуем осуществлению решений Евросоюза, касающихся этого», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не планирует поставлять оружие Украине из-за опасения навредить этническим венграм в Закарпатье.