Будапешт, 23 января, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Без единственной в Венгрии атомной электростанции «Пакш» было бы невозможно добиться текущего уровня обеспечения страны электроэнергией, и нельзя будет гарантировать национальную энергобезопасность без расширения АЭС. Об этом 23 января заявил журналистам глава МИД республики Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Думаю, совершенно очевидно, что Венгрия не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничивали бы сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики», — сказал Сийярто.

Он напомнил, что на АЭС «Пакш» планируется построить два новых реактора, и договор об этом был подписан с Росатомом девять лет назад.

Стоит отметить, что «Пакш» была введена в эксплуатацию в 1982 году. На ней работают четыре реактора. По данным пресс-службы АЭС, станция производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.