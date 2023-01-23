При столкновении грузовика и «Газели» в Пермском крае погибли 4 человека
В Пермском крае при столкновении грузовика и «Газели» погибли четыре человека
Пермь, 23 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, ещё двое получили травмы в результате столкновения грузовика и автомобиля «Газель» в Пермской крае, сообщили 23 января в пресс-службе местной полиции.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Скорая помощь
Дорожная авария произошла на 169-м км автодороги Кунгур — Соликамск примерно в три часа дня. Водитель грузовика Volvo допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения.
В результате грузовик столкнулся с «Газелью». Четыре пассажира «Газели» погибли, ещё двое госпитализированы с травмами. Выясняются все обстоятельства случившегося.