Таллин, 23 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Посол России Владимир Липаев должен будет выехать из Эстонии 7 февраля ― в тот же день, когда посол Эстонии Маргус Лайдре покинет территорию России. Об этом 23 января порталу государственного телерадиовещания ERR сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Валерий Шарифулин/ТАСС Посольство России в Таллине. Эстонии

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Таллин принял «к сведению сегодняшнее решение России понизить своё дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица». Он напомнил, что отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого Таллин отступать не намерен.

«Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля», ― уточнил глава МИД Эстонии.

Рейнсалу также добавил, что намерен призвать страны Евросоюза также следовать принципу паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому число дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Министерстве иностранных дел России заявили, что уровень дипломатических отношений с Эстонией понижается Россией до временного поверенного.

В тот же день посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест по поводу новых недружественных действий Таллина, в частности, радикального сокращения состава российского посольства в Таллине. Также эстонскому дипломату предписано покинуть российскую территорию до 7 февраля.