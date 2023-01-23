Бахмут, ДНР, 23 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил развернуть в Артемовске пункты временного размещения после его освобождения от киевских боевиков.

Николай Тришин/ТАСС Денис Пушилин

«По результатам поездки в Соледар дал поручения, в том числе о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения», — написал Пушилин в своем telegram-канале 23 января.

На данный момент Артемовск, расположенный к северу от Горловки, находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Ранее Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» пообещал восстановить предприятие «Артемсоль» и прилегающие к нему соляные шахты в Соледаре.