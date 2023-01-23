Москва, 23 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Роскомнадзор в 2022 году заблокировал около 350 тыс. сайтов, распространяющих пиратский контент. По сравнению с предыдущим годом ограничительные меры коснулись на 17% большего числа сайтов, сообщили 23 января в пресс-службе ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Блокировка сайта

«Предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 тыс. сайтов с пиратским контентом, что на 17% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается также, что большинство владельцев сайтов — 85% — поспешили самостоятельно удалить нелегальные копии. Однако владельцы 41 тыс. сайтов проигнорировали предупреждение Роскомнадзора, и операторы связи ограничили доступ к ним.

Ранее сообщалось, что Ростелеком с 1 марта ограничит для мессенджера Telegram возможность «передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении услуг».