Таллин, 23 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. В срок до 7 февраля российский посол в Эстонии Владимир Липаев должен покинуть республику, сообщили 23 января в пресс-службе эстонского МИД.

Валерий Шарифулин/ТАСС МИД Эстонии

Эти меры вводятся в ответ на решение Москвы понизить уровень дипломатического присутствия Эстонии до временного поверенного в делах республики.

Эстонское внешнеполитическое ведомство пояснило, что отношения с Россией строятся на принципе паритета. В связи с этим «российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России» Маргус Лайдре.

Напомним, МИД России объявил 23 января, что эстонский посол Лайдре должен покинуть Москву до 7 февраля 2023 года в рамках понижения уровня дипломатических отношений с Эстонией.

Решение принято Москвой в ответ на необоснованное сокращение численного состава посольства РФ в Эстонии.