Эстонский МИД объявил, что посол РФ должен покинуть Таллин
Таллин, 23 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. В срок до 7 февраля российский посол в Эстонии Владимир Липаев должен покинуть республику, сообщили 23 января в пресс-службе эстонского МИД.
Эти меры вводятся в ответ на решение Москвы понизить уровень дипломатического присутствия Эстонии до временного поверенного в делах республики.
Эстонское внешнеполитическое ведомство пояснило, что отношения с Россией строятся на принципе паритета. В связи с этим «российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России» Маргус Лайдре.
Напомним, МИД России объявил 23 января, что эстонский посол Лайдре должен покинуть Москву до 7 февраля 2023 года в рамках понижения уровня дипломатических отношений с Эстонией.
Решение принято Москвой в ответ на необоснованное сокращение численного состава посольства РФ в Эстонии.