Вашингтон, 23 января, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Визит спикера палаты представителей США Кевина Маккарти на Тайвань, который, как предполагается, пройдёт весной 2023 года, готовит в настоящее время американское министерство обороны. Об этом 23 января сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на источники.

Cliff Owen/CNP/Global Look Press Кевин Маккарти

«Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань», — говорится в публикации.

Также указывается, что, по мнению действующей администрации США, визит Маккарти на Тайвань пройдёт весной 2023 года, и добавляется, что американской стороне в ходе подготовки такой поездки предстоит учесть все вопросы безопасности и реакцию властей КНР на такие действия.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января военное руководство Тайваня сообщило о приближении к полуострову авиации и Военно-морского флота Китая.