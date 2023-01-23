Кишинёв, 23 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) осуждает заявления президента республики Майи Санду о том, что Кишинёв рассматривает возможность вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление было распространено 23 января пресс-службой ПСРМ.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Рождение НАТО

В партии отметили, что нейтральный статус Молдавии закреплен в её конституции, гарантом которой должен быть президент республики.

«Никто не давал Майе Санду мандата на подобное высказывание. Нейтралитет — основополагающая ценность нашего общества и предмет общенационального консенсуса», — говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС) не могут объединить молдавское общество, и сохранение этого режима якобы опасно для страны. Отмечается, что президент чаще находится за границей, чем на родине, что можно расценить как нежелание быть со своим народом.

«Эта власть должна уйти. Партия социалистов заявляет о недоверии президенту, правительству и парламентскому большинству и настаивает на проведении досрочных президентских и парламентских выборов», — отметили в ПСРМ.

Стоит отметить, после того как ПДС получила большинство в парламенте Молдавии в 2021 году, Санду стала регулярно делать заявления, что её не устраивает нейтральный статус республики и беспокоит нахождение российских миротворцев в Приднестровье.