Берлин, 23 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Германия начала переброску двух из трех американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польшу, сообщает агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Ожидается, что системы ПРО должны быть развернуты в районе города Замосць на юго-востоке Польши.

По данным агентства, целью Германии является оказание помощи Польше в защите воздушного пространства, а также укрепление восточного фланга НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на тот момент министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что падение ракеты, запущенной киевским режимом, в Польше выявило серьёзные бреши в системе противовоздушной обороны Европы.