Претория, ЮАР, 23 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Обоюдный интерес по продолжению развития связей в сфере энергетики сохраняется у России и ЮАР. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор в Претории.

KIM LUDBROOK/EPA/KIM LUDBROOK/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

«У нас есть обоюдный интерес и двух правительств, и компаний обеих стран в продолжении совместных проектов в сфере природных ресурсов, в сфере энергетики», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров уточнил, что он ранее уже говорил о панах развития атомной энергетики в ЮАР, в чём Россия может быть очень полезна, а также в сферах мирного космоса, инфраструктуры, высоких технологий и так называемых умных городов.

При этом он уточнил, что в последней из названных сфер южноафриканскую сторону интересует российский опыт, и добавил, что всё это «сопряжено с цепочками поставок и с финансовым обслуживанием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что снятию санкций Евросоюза и США на пути экспорта российского продовольствия не способствовали никакие усилия ООН.