Кейптаун, 23 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 23 января завил, что война России с Западом уже не гибридная, а «почти настоящая». На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор он дал ряд других важных комментариев СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По оценке Сергея Лаврова, Запад долго готовил войну против России, стремился уничтожить всё русское. Он также заявил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине. А те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение. Лавров подчеркнул, что именно западные страны прямо говорят Киеву, что договариваться с Москвой пока рано, и обвинил Киев в терроризировании собственного гражданского населения.

Также Сергей Лавров добавил, что Запад осведомлен о том, что киевский режим бомбит собственные города и населенные пункты для достижения своих корыстных результатов.

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Глава МИД РФ напомнил, как экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на разрушения в Днепропетровске в середине января.

«Честно сказал, что то, что вы видели на кадрах из Днепропетровска, честно сказал, что это работа украинской противовоздушной обороны, которая, находясь в городе, в жилых кварталах, сбила пролетавший над ней снаряд, российскую ракету».

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На международной арене действия России, по словам Лаврова, направлены на создание независимых от стран Запада механизмов сотрудничества с партнёрами, желающими «по-честному сотрудничать».

«Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег», — подчеркнул Лавров.

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Он отметил, что в США и Великобритании угрожают проблемами тем, кто продолжает сотрудничать с Россией.

«Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже, переходят все красные линии», — сказал Лавров.

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Говоря о переговорах России и ЮАР, Лавров пояснил, что стороны обсуждали темы мирного использования космоса, инфраструктуры и высоких технологий, включая так называемые умные города. И глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страну интересует опыт России в этих сферах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров сравнил «украинский кризис» с «гнойником», который вызревал при прямом потакательстве со стороны Запада. По его словам, одной из целей Запада, которую там никто и не скрывает, является возврат России в границы 1991 года.

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