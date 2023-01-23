Мадрид, 23 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. У Евросоюза имеется несколько вариантов действий с российскими замороженными активами. Одним из приоритетных является тот, который позволит их использовать для оплаты восстановления Украины. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью испанскому изданию Mundo.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Шарль Мишель

Всего, по его словам, у ЕС имеются замороженные активы на 300 млрд евро. Ключевым вопросом является возможность их конфискации и использования для оплаты восстановления Украины, считает Мишель.

Напомним, замораживание зарубежных активов Банка России на сумму свыше $300 млрд еще не есть их конфискация. Об этом заявил ранее корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

По его словам, чтобы осуществить такую конфискацию, в ЕС пока нет необходимой нормативно-правовой базы и правовых инструментов реализации.

Однако, как отметил Смирнов, несмотря на то, что финансовые трудности киевского режима усугубляются, а Европе все сложнее обеспечивать его в условиях надвигающейся экономической рецессии, на Западе помнят о том, что в России остались многие активы европейских инвесторов и РФ может применить зеркальные меры в отношении стран ЕС (всего в России накоплено около $0,5 трлн иностранных инвестиций).