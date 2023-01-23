Киев, 23 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Два самолёта российского владельца стоимостью десять миллионов евро арестованы на Украине, сообщает 23 января пресс-служба украинской генпрокуратуры.

Александр Щербак/ТАСС Ан-148

Уточняется, что украинский суд наложил арест на два самолета Ан-148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Это сделано по ходатайству офиса генпрокурора Украины, поскольку ранее к компании — владельцу самолётов «были применены персональные специальные экономические и другие санкции».

Как утверждает украинская сторона, российская компания в 2021 году заключила договор аренды этих самолетов с украинской фирмой, которая использовала их в своей хозяйственной деятельности. Это было сделано в обход санкций через кипрскую оффшорную компанию.

После начала спецоперации договоры аренды были расторгнуты и самолёты должны были быть вывезены с территории Украины и доставлены в РФ.