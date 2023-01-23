Париж, 23 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Лидер фракции оппозиционной партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен выступает против того, чтобы страна поставляла танки и другое тяжёлое вооружение киевскому режиму. Об этом она заявила в интервью телеканалу BFMTV, опубликованном 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Разве поставками тяжёлых вооружений мы не интернационализируем конфликт, что является большой опасностью? Это огромный риск», — сказала Ле Пен.

По её мнению, поставки вооружений Киеву могут отдалить ситуацию от проведения мирных переговоров. Лидер оппозиции подчеркнула, что ранее уже делала подобные заявления.

Напомним, 22 января президент Франции Эммануэль Макрон на вопрос о том, будет ли республика продолжать поставки вооружений на Украину, ответил, что возможны разные варианты, в том числе передача киевскому режиму танков Leclerc.